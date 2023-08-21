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META'dan Threads için beklenen karar

META'dan Threads için beklenen karar
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META'nın Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads web sürümü için düğmeye bastı. Tarih belli oldu...

Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama. Twitter’a rakip görülen ve bu yüzden hakkında dava açıldığı bildirilen uygulama 100 milyon kullanıcıyı aştı.

 Ancak Threads kullanıcıları bazı durumlarından şikayetçi. Meta da kullanıcıların talepleri doğrultusunda güncellemeler getiriyor.

Reuters’ın Wall Street Journal’dan aktardığına göre Meta, önümüzdeki hafta Threads’in web sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor.

Threads’e şu an sadece mobil cihazlardan girilebiliyor.

Etiketler Threads Threads uygulaması masaüstü Threads web uygulaması web
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