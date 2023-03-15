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Microsoft'un ''yapay zeka etik ekibi'' kovuldu!

Microsoft'un ''yapay zeka etik ekibi'' kovuldu!
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Microsoft, yapay zeka geliştiriminde çalışan etik ekibini işten çıkardı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft yapay zeka alanında büyük atılımlar yapıyor. Firma geçen ay metin tabanlı yapay zeka ChatGPT'yi bünyesine katarak arama motoru Bing'e entegre etmişti. Ancak Bing'de yapay zeka düzgün çalışmamıştı. Bing arama motoruna entegre edilen yapay zeka hakarete varan cevaplar veriyordu. 

 Microsoft şimdi ise bir başka yapay zeka etik sorunu ile gündemde. Şirket yapay zeka bölümünde çalışan "Etik" ekibini kovdu.

Ekip, "etik ve sorumlu yapay zeka inovasyonuna rehberlik etmek" ile görevliydi. Microsoft'un bu ekibi neden işten çıkardığı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. 

Etiketler Microsoft yapay zeka etik ekibi yapay zeka etik ekibi
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