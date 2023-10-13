NASA duyurdu: Evrenin sır kutusu açıldı

NASA, Dünya'ya 100 milyon kilometre uzaklıktaki Bennu asteroidinden getirilen örnekleri ilk kez sergiledi.

NASA, geçtiğimiz ay uzaydan getirilen ilk asteroit örneklerini sergiledi. Şu ana kadar bir asteroitten dünyaya getirilen en büyük madde, siyah toz ve molozdan oluşuyor. NASA’Daki bilim insanları yaklaşık 100 milyon kilometre uzaklıktaki Bennu adlı karbon açısından zengin asteroitten “bol miktarda örnek” elde ettiklerini açıkladı.

Örnekleri gören ekipten Dr. Ashley King, “Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla örnekler kesinlikle çok güzel” dedi. 17 gün önce Dünya’ya geri getirilen malzemeler şu anda Teksas’taki özel bir laboratuvarda inceleniyor. BBC News’e konuşan Dr King, “Doğru asteroide gittiğimizi teyit ettik” dedi.

Doğa Tarihi Müzesi (NHM) uzmanı ve “Hızlı Bakış” ekibindeki diğer beş kişi tarafından yapılan üç günlük analiz, siyah, dünya dışı tozun karbon ve su yüklü mineraller açısından zengin olduğunu gösterdi. Bennu’ya benzer karbon zengini (organik), su zengini asteroitlerin yaklaşık 4,5 milyar yıl önce genç Dünya sistemine kilit bileşenler sağlamış olabileceğine dair bir teori var. Okyanuslarımızdaki suyu ve yaşamı başlatmak için gerekli olan bazı bileşikleri bu şekilde elde etmiş olabiliriz. Bennu örnekleri bu fikirleri test etmek için kullanılacak.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, özel laboratuvarın bulunduğu Johnson Uzay Merkezi’nde verdiği brifingde, “Kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi bulmaya çalışıyoruz. Evren denen bu enginlikteki yerimiz nedir?” dedi.

Örneklerdeki en önemli bulgulardan biri de karbonun varlığı. Osiris-Rex baş araştırmacısı Dr. Dante Lauretta, örneklerin kil minerallerinde tutulan su içeriğinin altını çizdi. Lauretta, “Kristal yapılarının içinde kilitli su var,” diye açıkladı.