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Sosyal medya EkşiSözlük için ayakta

Sosyal medya EkşiSözlük için ayakta
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Sansürlenen katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük, sosyal medyada ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketiyle kampanya başlattı.

Günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle kapatılmıştı. Günler sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’yla (BTK) görüşebilen Ekşi Sözlük yöneticilerine kapatmaya ilişkin herhangi bir içerik dayanak gösterilmemişti.

 Platformun Twitter hesabından site formatına uygun olarak “ekşi sözlük üç gündür kapalı” diye yazılarak ‘#ekşisözlüksansürükalksın’ etiketi paylaşıldı.

 

Ekşi Sözlük’ün kapatılmasını Cumhurbaşkanlığı istemişEkşi Sözlük’ün kapatılmasını Cumhurbaşkanlığı istemişGüncel

 

 

Etiketler EkşiSözlük erişim yasağı erişim sosyal medya tepki ekşisözlüksansürükalksın
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