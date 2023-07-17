Türkiye'nin en çok sevdiği ''emojiler'' belli oldu

Başta mobil dünyada olmak üzere, anlık mesajlaşma uygulamalarının vazgeçilmezi olan emojilerin ülkelere göre istatistikleri açıklandı. İşte Türkiye'de en çok sevilen ve en çok kullanılan emojiler...

17 Temmuz Dünya Emoji Günü’nde, akademik çalışmalara göre her gün 6 milyar adet kullanılan ve evrensel bir dil formuna kavuşan emojilere dair bir araştırma yayımlandı. İnternette toplam 3 bin 664 emoji olduğu bilinirken, Türkiye’yi de kapsayan güncel bir araştırmada bazı emojilerin dünyanın farklı yerlerinde olumsuz anlamlara geldiği tespit edildi. Türkiye vatandaşlarının en sevdiği emojiler ‘kahkahaya boğulan emoji’ ile ‘gözetleyen surat emojisi’ olurken, en çok kafa karıştıran emoji ise ‘kanatlı para emojisi’ olduğu belirlendi.

Emojiler kimi zaman kelimelerin yetmediği anlamları üstlenerek dijital iletişimin vazgeçilmezine dönüştü. Online yabancı dil öğrenme platformu Preply tarafından yürütülen araştırma, emojilerin farklı kültürlerde yaygın anlamlarından daha farklı anlamlara gelebileceğini ve olumsuz durumlara sebep olabileceğini gösteren bilgilerle paylaşıldı.

‘BAŞ PARMAK HAVAYA’ EMOJİSİ HAKARET OLARAK ALGILANABİLİYOR

Derlenen verilerde, Türkçede ‘kabul’, ‘çok iyi’, ‘onaylıyorum’, ‘beğendim’ gibi anlamlarla kullanılan ‘baş parmak havaya’ emojisinin, Asya’da oldukça kaba bir el hareketi olarak görüldüğü belirtildi. Preply tarafından bin kişinin katılımıyla yürütülen ve Türkiye’de emoji kullanımına dair incelemeleri de içeren araştırmada, 5 kişiden dördünün (yüzde 83), bu emojinin farklı ülkelerdeki olumsuz anlamını bilmediği görüldü. Yaygın anlamı onaylama, beğeni, kabul olan bu emojinin İran, Irak, Afganistan ve Nijerya gibi ülkelerden kişilerle sohbet edilirken dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivisoğlu, “Emojiler evrensel bir dile dönüşse de bazı kültürlerde farklı ve olumsuz sayılabilecek anlamlara gelebiliyor. Dijitalleşen çağda herkes, her ülkeden farklı kullanıcılarla online ortamda iletişim kurabiliyor. Preply olarak olası olumsuzlukların önüne geçmek için bu çalışmaya imza attık” dedi.

ÇİN VATANDAŞLARI “GÜLEN YÜZ” EMOJİSİNE ALINABİLİYOR

Açık kaynaklardan derlenen veriler, Türkçede sakin, dingin, bilge bir tebessümü temsil eden gülen yüz emojisinin Çin’de daha farklı bir anlama gelebileceğini de gösterdi. Çin’de gülen yüz emojisinin, gönderilen kişi için küçümseyici bir anlam taşıyabildiğini belirten Mustafa Ali Sivisoğlu, “İnternet tarihinin en eski emojilerinden sayılan, başka bir varyasyonu' kahkahaya boğulan emojinin’ Türkiye'de en çok kullanılan emojilerden biri olduğunu bildiğimiz gülen yüz emojisi bile, farklı kültürlerde farklı anlamlara gelebiliyor. Bu anlamlar dönemsel olarak da şekillenebiliyor. Örneğin Fransa’nın meşhur hamurişi kruvasan, Avrupa Birliği içinde Brexit’e karşı çıkmak olarak anlaşılıyor. Bu kavrayışın köklerinde ise Brexit referandumundan önce, Paris’teki Kings Cross İstasyonu’nda, sınırda oy verecek olan vatandaşları kruvasan hatırına Avrupa Birliği’nde kalmaya ikna etmek için 600 adet kruvasan dağıtılması olayı yatıyor” diye konuştu.

DHA