Twitter kısıtlandı mı? Sosyal medya sitelerine erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya platformlarından Twitter ve TikTok'ta yaşanan erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi ile görüştüğünü belirterek, ''Twitter ve TikTok Türkiye’de resmî olarak engellenmiş durumda.'' dedi.

Twitter'da ülke genelinde bir sorun olduğu kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Twitter çöktü mü?" ve "Twitter'da sorun mu" var sorularına yanıt arıyor.

Türkiye genelinde yaşanan Twitter sorunu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Erişim probleminin sadece Türkiye'de yaşandığı iddia edilirken gerçek ortaya çıktı.

CÜNEYT ÖZDEMİR: TWITTER VE TIKTOK ENGELLENDİ

Youtube üzerinden canlı yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, ''Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisine sormuştum resmî olarak cevap geldi. Twitter ve TikTok Türkiye’de resmî olarak engellenmiş durumda.'' dedi.





SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Twitter'a yönelik kısıtlama kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Enkaz altında kalan vatandaşların yardım istemek için kullandığı ve yardım kampanyalarının aktif bir şekilde yürütüldüğü Twitter'ın kapatılması kullanıcıları isyan ettirdi. Birçok kişi VPN kullanarak Twitter'a erişim sağlamaya başladı.

Öte yandan Instagram ve Youtube'da bir erişim problemi yaşanmıyor. Kullanıcılar aktif şekilde hesaplarına ulaşabiliyorlar.





İnternet kısıtlamalarını izleyen NetBlocks adlı uygulama ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek zamanlı ağ verileri, Twitter'ın Türkiye'de kısıtlandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ

Resmi Twitter hesabından duruma tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ İSYAN ETTİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise Twitter hesabından, ''Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması ? 3 gündür bir sürü faydası aşikarken. Böyle bir zamanda ? Pes" mesajını paylaşarak isyan etti.