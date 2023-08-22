Uzay'da tarihe geçen keşif

James Webb Uzay Teleskobu uzaydaki en parlak ve gezegenimsi bulutu görüntülemeyi başardı.

NASA'nın en başarılı fotoğrafları çeken James Webb Uzay Teleskobu yeni bir görüntü gönderdi. Geçen yıldan bu yana gezegenimizi ve uzayı daha iyi anlamamız için yüksek çözünürlükteki fotoğrafları Dünya'ya yollayan James Webb bu sefer de 'Ring Nebula'sının fotoğrafını gönderdi.

Messier 57, M57 ve NGC 6720 olarak da anılan gezegenimsi bulutsu, gökyüzündeki en parlak gezegenimsi bulutsulardan biri olarak biliniyor. Halka Bulutsusu olarak Türkçeleştirilebilen bu kavram, yaklaşık 2 bin 300 ışıkyılı uzaklıkta yer alıyor.

Güneş sisteminin ise 500 katı büyüklüğünde bir çapa sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Halka Bulutsusunun ise keşfi 1779 yılındaki bir tesadüfe dayanıyor. Fransız astronomlar Charles Messier ve Antoine Darquier de Pellepoix tarafından keşfedilen bulutsu, aslında kuyruklu yıldız aranırken bulunuyor.