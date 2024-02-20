Uzman isim açıkladı: Yapay zeka sanatçıları sanatçıları geliyor

Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, son günlerde dikkat çeken OpenAI’ın Sora adlı yapay zeka uygulaması için açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündemin ana konularından biri olan OpenAI’ın Sora adlı yapay zeka uygulaması, gerçekçiliği ve maliyet etkisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, Sora’nın özellikle kullanıcıları şaşırtan performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Metinden videoya doğru yapay zeka uygulamalarının farklı kalitelerde içerikler üretebilindiğinin daha önce bilindiğini belirten Darıcı, Sora’nın gerçekçilik, görüntü akışı ve diğer noktalarda daha üstün bir performans sergilediğini belirtti.

Videolardaki detayları net bir şekilde ortaya çıkaran bu uygulama, bir sonraki adımda daha da ileri gidebilecek bir teknolojinin habercisi olarak gösterildiğini söyleyen Darıcı, “Daha önce de metinden videoya doğru yapay zeka uygulamalarının farklı kalitelerde içerikler üretebildiğini biliyorduk. Ancak Sora’nın belirttiği gibi, bu uygulama gerçekçilik, görüntü akışı ve diğer noktalarda daha üstün bir performans sergiliyor. Tabii ki yakından izlendiğinde videolardaki bazı detaylar ve hatalar daha net bir şekilde görülebiliyor. Ancak bir sonraki adımda bu teknolojinin daha da ileri gidebileceği öngörülebilir” ifadelerini kullandı.

“BU ÖZELLİKLE YÜKSEK BÜTÇELİ PROJELERDE SÜRECİ HIZLANDIRABİLİR”

Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, maliyetlerin bu uygulama sayesinde düşeceğini belirterek, “Bu yıl, özellikle film, dizi ve müzik sektörleri için farklı bir yıl olabilir. Birçok yapım şirketi, yapay zeka ile üretilmiş sanatçıları ve içerikleri kendi uygulama ve yapımlarında kullanma konusunda çalışmalar yapıyorlar. Yapay zekanın özel efektler ve efekt uzmanlığı alanında yüksek maliyet gerektiren işleri kısa sürede ve istenildiği şekilde gerçekleştirebildiğini görmekteyiz. Bu, özellikle yüksek bütçeli projelerde süreci hızlandırabilir. Ancak bunun olumsuz etkilerini görmeye başlayabiliriz ve buna karşı çeşitli önlemler alınmaya çalışılıyor” diye konuştu.

Yapay zekayla birlikte ilerleyen süreçte adını dahi bilmediğimiz birçok yeni mesleğin ortaya çıkabileceğini ifade eden Darıcı, “Diğer bir önemli konu ise yapay zekanın meslekleri nasıl etkileyeceği. Meslek sahipleri işsiz mi kalacaklar yoksa meslekleri değiştiği için kendilerini yenilemeleri mi gerekecek? Bu konuda çeşitli kaygılar var ancak sektör içindeki kişilerin kendilerini yapay zekaya entegre etmeleri ve bu teknolojiyle ilgili yeni yollar bulmaları gerekecek. İlerleyen süreçte adını dahi bilmediğimiz birçok yeni meslek ortaya çıkabilir. Bu nedenle, sektördeki bireylerin bu değişime uyum sağlamaları önemlidir. Problem, örneğin medya mensupları için bir sorun haline gelebilir veya içerik üreticileri için bir zorluk oluşturabilir. Çünkü herhangi bir haber akışı içerisinde çok sayıda kaynaktan gelen içeriğin kaynağının yanıltılmasının mümkün olabileceğini düşünürsek, bu içeriğin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini doğrulatmak, hatta artık yeni bir meslek grubuna olan ihtiyacı beraberinde getirdi. Bu meslek grubunu ’realite’ olarak adlandırabiliriz. Bu grup, görüntü konusunda uzman kişilerden oluşur ve bir içeriğin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini veya gerçek olup olmadığını doğrulamak amacıyla görev yapar. Teyitten farklı olarak, bir içeriğin doğruluğu noktasından farklı olarak, gerçek mi, değil mi? Yapay zeka üretimi mi, değil mi? Bunu doğrulayan bir meslek grubu yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. İlerleyen süreçte, yapay zekanın etkisiyle özellikle farklı meslek gruplarının ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle geçmişte yaşamış ses sanatçılarının farklı parçaları, farklı söylemleri ve seslendirdikleri parçaların farklı sürümleri de yapay zeka modelleriyle ortaya çıkabilir. Bu açıdan, gelecek yılın oldukça şaşırtıcı olabileceğini söyleyebiliriz” dedi.