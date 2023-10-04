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WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı; Telegram gibi olacak!

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı; Telegram gibi olacak!
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Akıllı telefonlardaki popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp şimdi de kullanıcılarını mutlu edecek bir yeni özelliğin testlerine başladı.

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj sabitleme özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp kullanıcıları gruplarında mesajları 24 saat, 7 gün ve 30 gün süreyle sohbetin en başına tutturabilecek.  Ancak mevcut sabitlenmiş mesaj, seçilen süre sona ermeden önce istenildiği zaman kapatılabilir.

WhatsApp, bu özellikle birlikte grup konuşmalarında yapılan duyurulara da kolay erişim sağlanmasını hedefliyor. WhatsApp'ın sabitlenmiş mesajlar özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğu, yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacağı kaydedildi.

Etiketler whatsapp mesaj sabitleme telegram özellik yenilik
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