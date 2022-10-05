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WhatsApp'ta hem sevindirecek hem de kızdıracak güncelleme!

WhatsApp'ta hem sevindirecek hem de kızdıracak güncelleme!

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ekran görüntüsü alma dönemini sona erdiriyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan özellikte, grup ve birebir sohbetlerde gizliliğe daha önem verileceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda sunulan ilk güncelleme tek seferlik görüntülenen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü almayı engelleme oldu. Kişi ekran görüntüsü almaya çalıştığında "Ekran görüntüsünü güvenlik politikasından dolayı alamazsınız" hatası ile karşılaşıyor.

Ekran görüntüsünün engellenmesiyle ilgili bilinen özellikler ise şunlar:

Ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gönderilmiyor. Ekran görüntüsü alma girişimi gizlilik içinde engelleniyor.

Tek seferlik görüntülenen fotoğraf veya videolarda ekran kaydı alındığında ekran siyah görünüyor.

Ekran görüntüsü almayı engelleme süreli mesajlarda kullanılmıyor. WhatsApp, bu yıl içerisinde tüm kullanıcılarına sunması bekleniyor.

WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma dönemi sona eriyor

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