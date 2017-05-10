Yerli tünel açma makinesi üretildi !

Daha önce yurt dışından getirilen tünel açma makinesi yerli olarak üretildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu makineye dünyada sadece 7 ülkenin ürettiğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin dünyada tünel delme makinesi üreten 8 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Arslan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, E-Berk Makine ve Metalurji AŞ'nin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli tünel açma makinesinin tanıtımı dolayısıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen törene katıldı.

'TAM BİR FABRİKA'

Arslan, burada yaptığı konuşmada eskiden kazma kürekle delinen tünellerin betonarme kısmı için günlerce uğraşıldığını hatırlatarak, "Tünel açma makinesi adeta bir fabrika. Ön tarafta kesici ve delici takımlar olsa da, geriye doğru 80-100 metreyi bulan bir fabrika gibi. Bir taraftan tüneli deliyorsunuz, aynı zamanda daha önce hazırladığınız beton segmentleri getirip yerleştiriyorsunuz, arkasına beton enjekte ediyorsunuz. Böylece, bu makine için 45 dakika ile 1 saat arasında birer metrelik segmentleri yerleştirerek, hem kazıyıp hem imalatı bitirip ilerliyorsunuz." diye konuştu.

HEDEF BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

Tünel açma makinesinin Türkiye'deki birçok projede kullanıldığını anlatan Arslan, "Şimdi hedefimiz İstanbul'da yapacağımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde 16,8 metre çapında tünel delme makinesi kullanmak. Bunları her projede özel olarak sipariş etmek zorundasınız. Tünelin çapı ve zeminin yapısı gereği özel olarak imal ettiriyorsunuz. Bugün dünyanın 8. tünel delme makinesi üreten ülkesi haline geldik." ifadelerini kullandı.