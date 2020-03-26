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  3. 26 Mart 2020 16:00

112 Acil servis ekibine darp skandalı!

Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyona ihtiyacı olduğu bugünlerde Konya'da yaşanan olay isyan ettirdi. Kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi, yaralılara müdahale etmek isterken saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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