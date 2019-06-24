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  3. 24 Haziran 2019 09:41

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç kaza yaparak takla attı. Kaza nedeniyle köprüdeki trafik durma noktasına geldi. Trafik ekipleri aracı kaldırma işlemine devam ediyor.

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