''2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez'' demişti: Ümit Erdim helallik istedi

Evleneceksen Gel adlı evlilik programında kendisine talip olan damat adayının maaşına, ’2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna yetmez’ diyen fenomen gelin adayı akaryakıta gelen zamlar sonrası tekrar gündem oldu.

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