Anasayfa Video Galeriler Gündem ''2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez'' demişti: Ümit Erdim helallik istedi ''2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez'' demişti: Ümit Erdim helallik istedi 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 20:00 Evleneceksen Gel adlı evlilik programında kendisine talip olan damat adayının maaşına, ’2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna yetmez’ diyen fenomen gelin adayı akaryakıta gelen zamlar sonrası tekrar gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bc852961582b79d97e4a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şaşkına çeviren olay: Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü TEM'de korkunç kaza, 11 araç birbirine girdi Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu İYİ Partili isim Erdoğan'ın ''maaş'' hamlesi sonrası milletvekillerini ''şov''a davet etti Ayşegül'ü istismar edip katleden yabancı uyruklu caninin ifadesi kan dondurdu NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı Canlı yayında ''Sayın Öcalan'' skandalı Sel gitti, çamuru kaldı... Yeşil Bartın çamura bulandı