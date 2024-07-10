Anasayfa Video Galeriler Gündem 2. el piyasası kontak kapattı 2. el piyasası kontak kapattı 10 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 13:16 Güncelleme: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:16 İkinci el otomobil piyasasında yaprak kımıldamıyor. Noterlerde araç satış işlemleri geçen yıla göre yüzde 40 düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668e5f9850cd1130c606f773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da üniversitede yangın paniği Malatya beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 128 TL'lik fark iade edilecek Karadeniz'de tedirgin eden görüntü: Analiz sonuçları açıklandı Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı Nefes kesen anlar: Köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi Gladyatör 2'den ilk fragman geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde