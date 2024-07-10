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2. el piyasası kontak kapattı

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İkinci el otomobil piyasasında yaprak kımıldamıyor. Noterlerde araç satış işlemleri geçen yıla göre yüzde 40 düştü.

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