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  4. 29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi

29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi

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İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmanın içi görüntülendi.

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