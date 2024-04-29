Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 17:40 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:41 İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kafeye silahla ateş açtı. Olayda, 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fb17c60a53d2fd704fb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu Bu da hayali araç vurgunu Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı Gitmediği ilden gelen trafik cezası büyük dolandırıcılığı ortaya çıkardı AFAD'ın konteyner yığınağının nedeni belli oldu: Uzmanlardan deprem uyarısı Tekirdağ'da feci yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mafya güzellik kraliçesini öldürdü