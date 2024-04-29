İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kafeye silahla ateş açtı. Olayda, 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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