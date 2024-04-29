Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu da hayali araç vurgunu Bu da hayali araç vurgunu 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 17:35 Antalya’da internetten gördüğü kazalı ve trafikten men aracı 90 bin TL’ye almak isteyen araç boyacısı bir vatandaş adına düzenlenen ruhsata güvenip ücreti peşin yatırınca 1,5 yıllık birikiminden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fb0429ce9c4d27c0d6617" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı Gitmediği ilden gelen trafik cezası büyük dolandırıcılığı ortaya çıkardı AFAD'ın konteyner yığınağının nedeni belli oldu: Uzmanlardan deprem uyarısı Tekirdağ'da feci yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mafya güzellik kraliçesini öldürdü