Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 17:55 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:55 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, 25 Nisan 2023'te ilk kez havalanan yerli eğitim uçağı Hürjet'in yeni test uçuşu kamerada... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fb4f6ac4f5ef01905d6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular Bu da hayali araç vurgunu Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı Gitmediği ilden gelen trafik cezası büyük dolandırıcılığı ortaya çıkardı AFAD'ın konteyner yığınağının nedeni belli oldu: Uzmanlardan deprem uyarısı Tekirdağ'da feci yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mafya güzellik kraliçesini öldürdü