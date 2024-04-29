Anasayfa Video Galeriler Gündem Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 17:50 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:50 İstanbul'da sokakta 14 yaşındaki bir çocuğu "sana para vereceğim" diyerek kandıran bir kişi minik çocuğun cep telefonunu çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fb3c75ace8f32f5018d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular Bu da hayali araç vurgunu Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı Gitmediği ilden gelen trafik cezası büyük dolandırıcılığı ortaya çıkardı AFAD'ın konteyner yığınağının nedeni belli oldu: Uzmanlardan deprem uyarısı Tekirdağ'da feci yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mafya güzellik kraliçesini öldürdü