Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu

İstanbul'da sokakta 14 yaşındaki bir çocuğu "sana para vereceğim" diyerek kandıran bir kişi minik çocuğun cep telefonunu çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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