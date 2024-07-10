Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 terörist öldürüldü; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi 4 terörist öldürüldü; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi 10 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 17:42 Güncelleme: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:42 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668e9dde020578adac046913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı Fenomen operasyonunda vergi müfettişine de gözaltı BBP lideri Destici'den emekli maaşı için çılgın teklif İzmir'de orman yangını İstanbul'un köprülerine dev Türk bayrağı asıldı İstanbul'da üniversitede yangın paniği Malatya beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha 2. el piyasası kontak kapattı Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 128 TL'lik fark iade edilecek