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  4. 4 terörist öldürüldü; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

4 terörist öldürüldü; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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