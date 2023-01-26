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51 yaşındaki kadının sır ölümü

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Kayseri'de yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran bir aracın arka koltuğunda 51 yaşındaki bir kadının cansız bedenini buldu.

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