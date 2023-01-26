Anasayfa Video Galeriler Gündem 51 yaşındaki kadının sır ölümü 51 yaşındaki kadının sır ölümü 26 Ocak 2023 Perşembe Saat: 08:10 Güncelleme: 26 Ocak 2023 Perşembe 08:10 Kayseri'de yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran bir aracın arka koltuğunda 51 yaşındaki bir kadının cansız bedenini buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d20b3cb3be75072729b723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'a göktaşı mı düştü ? Bu görüntüler olay oldu Malatya'da can pazarı! Halk otobüsü göle uçtu, yaralılar var Malatya'da can pazarı! Halk otobüsü göle uçtu, yaralılar var Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı Tıp fakültesi öğrencisi üretti: ''Birçok hastalığa deva!'' İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü! 50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara Defineciler mezarlığı alt üst etti