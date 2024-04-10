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  4. 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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