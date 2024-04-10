Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı 10 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 17:20 Güncelleme: 10 Nisan 2024 Çarşamba 17:20 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6616a03af3ae2c1c380e2a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram tatili İstanbul'a nefes aldırdı: 3 şehir tek karede Tekstil fabrikasında korkutan yangın Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu 29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var Bakan Koca, bayram namazını protesto edildiği şehirde kıldı Ayasofya bayram sabahında doldu taştı İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var