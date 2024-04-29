Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 17:35 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:35 Sivas’ta kayalıkların altında hazine arayan defineciler köylüleri canından bezdirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fb0409ce9c4d27c0d6613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular Bu da hayali araç vurgunu Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı Gitmediği ilden gelen trafik cezası büyük dolandırıcılığı ortaya çıkardı AFAD'ın konteyner yığınağının nedeni belli oldu: Uzmanlardan deprem uyarısı Tekirdağ'da feci yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mafya güzellik kraliçesini öldürdü