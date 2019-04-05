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ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİMLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
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  3. 05 Nisan 2019 14:00

61 yaşındaki Zerrin Özer evleniyor

61 yaşındaki başarılı şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yakın zamanda nikah masasına oturacak. Kır düğünü yapmayı planlayan Özer, gelinlik de giyecek.

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