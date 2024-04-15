Anasayfa Video Galeriler Gündem 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 08:35 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik, bayram süresince 4 gündür devam eden ‘Mercek-17’ operasyonları düzenlendi, 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cbca9223e2c3b9309a513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' İstanbul'da yine eski eş cinayeti İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü Yolcu otobüsünde soda şişeli psikopat dehşeti Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı