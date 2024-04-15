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  4. 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı

74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı

74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik, bayram süresince 4 gündür devam eden ‘Mercek-17’ operasyonları düzenlendi, 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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