Anasayfa Video Galeriler Gündem 9 kişinin öldüğü kaza ihmaller zinciri 9 kişinin öldüğü kaza ihmaller zinciri 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:30 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:30 Gaziantep'te beton mikserinin çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664dad41cbb2c7d45c0ef003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: 3 bin yıllık Birgi köyü, tarihe meydan okuyor Tuvalette doğurdu, çöpe attı, ifadesi pes dedirtti Onlar Türkiye'nin ''zirvedeki'' ayıları... Hayati uyarı geldi Beş yıldızlı otellere komşu ''çardak kent'' için son 6 ay İran Türkiye'yi, Selçuk Bayraktar İran'ı yalanladı: Ben de oradaydım Yine fatura ödeme merkezi yine vurgun Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Günlerce konakladığı otelden parayı ödemeden tüydü Düğün evinde cephanelik bulundu