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  4. Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler

Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler

Diyarbakır'da miras meselesi nedeniyle iki aile arasında, hastanenin acil servisinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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