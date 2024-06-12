Anasayfa Video Galeriler Gündem Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 16:26 Diyarbakır'da miras meselesi nedeniyle iki aile arasında, hastanenin acil servisinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6669a210c4db0163a4013453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de orman yangını Nesli tükenmekte olan bir tür... Elazığ'da grüntülendi Diyalize giren hastalar hayatını kaybetmişti: Olayla ilgili yeni gelişme MHP'li Semih Yalçın bu gazetecileri isim vererek açık açık hedef gösterdi Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada İstanbul'un ciğerleri alev alev yandı Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun Apartmanda facia: Onlarca ölü var Sigorta şirketleri bu ücreti araç sahiplerine geri ödeyecek