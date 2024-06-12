Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler

Diyarbakır'da miras meselesi nedeniyle iki aile arasında, hastanenin acil servisinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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