Anasayfa Video Galeriler Gündem Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu 21 Haziran 2024 Cuma Saat: 11:06 Güncelleme: 21 Haziran 2024 Cuma 11:06 Adana'da vatandaşlar nem ile birlikte 50 derece hissedilen bunaltıcı sıcaklarda Toros Dağları'ndan getirilen kar ile serinliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6675349f18c6fd83960c7633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda İstanbul'da korkutan yangın: İş merkezi alevlere teslim oldu Ankara'da bayram bombası patladı: ''Bay Kemal'' geri dönüyor Kuzey Ege yanıyor: Bir köy boşaltıldı 4 hain daha öldürüldü: Operasyon görüntüleri yayınlandı Düğünde kanlı hesaplaşma: Öölü ve yaralılar var