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  3. 12 Temmuz 2020 23:15

Akit TV'den skandal sözler: ''Hilafet geri gelmeli, zamanı geldi!''

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu Pazar Manşeti programında Ayasofya kararının ardından hilafetin de geri getirilmesi gerektiği savunuldu.

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