  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı

Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli’de katıldığı canlı yayın öncesi ve sırasında protesto edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı
Dalgalara kapılıp, boğulan minik İlayda'nın son anları kamerada
Tarihi eve iş makinesiyle yıkımına İBB'den suç duyurusu
Kuraklık başlayınca.... Bu yemyeşil tarım alanı aslında Van Gölü!
İstanbul'da müteahhit vurgunu! Aynı evi 5 kişiye satmış
Eren Bülbül'ün saldırıdan saatler önce çekilen fotoğrafı yürek burktu
3 yıldır araştırılıyordu: İklim değişikliğiyle böcekler hastalık taşıyarak Türkiye'ye geliyor
Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu
Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada