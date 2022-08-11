Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 17:25 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli’de katıldığı canlı yayın öncesi ve sırasında protesto edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f51152fc916970c1206223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı Dalgalara kapılıp, boğulan minik İlayda'nın son anları kamerada Tarihi eve iş makinesiyle yıkımına İBB'den suç duyurusu Kuraklık başlayınca.... Bu yemyeşil tarım alanı aslında Van Gölü! İstanbul'da müteahhit vurgunu! Aynı evi 5 kişiye satmış Eren Bülbül'ün saldırıdan saatler önce çekilen fotoğrafı yürek burktu 3 yıldır araştırılıyordu: İklim değişikliğiyle böcekler hastalık taşıyarak Türkiye'ye geliyor Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada