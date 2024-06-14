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  4. Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar

Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar

Trendyol 1. Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı. İmza törenine ise "hele sen bir suyumuzu iç" ifadeleri damgasını vurdu.

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