Anasayfa Video Galeriler Gündem Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 08:16 Trendyol 1. Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı. İmza törenine ise "hele sen bir suyumuzu iç" ifadeleri damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666bd22b8adaf8e9ab06a7d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karavan vurguncusu dolandırıcılık çetesine suçüstü İsrail mancınıkla ateş topu fırlattı Mardin’de petrol kuyusunun dibinde dev yangın Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Sokak köpeğine kürekle saldırdı; o anlar kamerada Bayram tatili başlamadan trafik çilesi başladı Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk Usta oyuncu Murat Soydan'a veda Bir maganda daha: Yol isteyen ambulans şoförünü dövdü