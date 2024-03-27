Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı 27 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:01 Antalya'da Ukraynalı bir kadının kiraladığı eve yönelik düzenlenen baskında, Ukraynalı kadının kiralık evi kaçak estetik merkezine dönüştürdüğü ortaya çıktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6603fc6cd0e7b7c4dc0d4fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi! Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun! 200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler İstanbul'un yüzde 100 elektrikli metrobüsü yola iniyor 6 ilde büyük operasyon: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da kadın müşteriye darp kamerada Mikrofonu açık kalan adayın ettiği küfür yayına yansıdı