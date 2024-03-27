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  4. Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı

Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı

Antalya'da Ukraynalı bir kadının kiraladığı eve yönelik düzenlenen baskında, Ukraynalı kadının kiralık evi kaçak estetik merkezine dönüştürdüğü ortaya çıktı...

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