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  4. Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 128 TL'lik fark iade edilecek

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 128 TL'lik fark iade edilecek

Güncelleme:

Tüketici Hakem Heyeti, araç muayene istasyonunda otomobilin vize işlemi ücreti kredi kartıyla ödendiği için alınan 128.18 TL'lik farkın iadesine karar verdi.

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