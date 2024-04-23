Anasayfa Video Galeriler Gündem Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı 23 Nisan 2024 Salı Saat: 07:30 Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico galibiyetinin ardından evinde mangal partisi düzenleyip, partiye katılan takım arkadaşları Valverde ve Brahim Diaz ile halay çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6627396c62037b233f0345e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Amedspor maçında İstiklal Marşı alkışlandı Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi Lunaparkta feci kaza Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol''