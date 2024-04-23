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Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico galibiyetinin ardından evinde mangal partisi düzenleyip, partiye katılan takım arkadaşları Valverde ve Brahim Diaz ile halay çekti.

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