Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi

Adana’da depremzedeler için yapımı süren TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla kent genelinde 3 bin 204 konutun teslim edileceği öğrenildi.

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