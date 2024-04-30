Anasayfa Video Galeriler Gündem Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi 30 Nisan 2024 Salı Saat: 09:50 Güncelleme: 30 Nisan 2024 Salı 09:50 Adana’da depremzedeler için yapımı süren TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla kent genelinde 3 bin 204 konutun teslim edileceği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663094cb974413be37084203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var Motokuryelerin kavgasında kan aktı Bir kadın daha katledildi: ''Beni aldatıyorsun'' dedi, banyoda öldürdü 6 ilde büyük operasyon: 6 suç örgütü birden çökertildi Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı İstanbul'da korkunç kaza: Şoför camdan fırladı