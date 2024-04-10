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Ayasofya bayram sabahında doldu taştı

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Ayasofya Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla bayram namazı kılındı. Camiye sığmayan vatandaşlar, caminin avlusunda saf tuttu.

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