Anasayfa Video Galeriler Gündem Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 17:06 Güncelleme: 14 Haziran 2024 Cuma 17:06 Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666c4e6ef0f50d800c0a6a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Burası Türkiye'nin kedi kasabası Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Bir ilçeden daha Yunan adalarına feribot seferi başladı Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Bakan Tekin ''uygunsuz kıyafet'' skandalında medyayı suçladı