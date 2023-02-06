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Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.

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