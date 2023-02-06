Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı 06 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 17:40 Güncelleme: 06 Şubat 2023 Pazartesi 17:40 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e11171c632d23a2a738b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı Ünlü oyuncu korku dolu anları böyle anlattı: 10 tane bina gözümün önünde yıkıldı Canlı yayında deprem anı! Enkazın üstünde yakalandılar Muhabir canlı yayında depreme yakalandı 7.7'lik kabusu yer altındaki sesi ortaya çıktı Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanı açıkladı