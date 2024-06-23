  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı
Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı
Doğu Anadolu'nun Antalya'sı, Bodrum'u, Çeşme'si... Ziyaretçi akınına uğradı
Doğu Anadolu'nun Antalya'sı, Bodrum'u, Çeşme'si... Ziyaretçi akınına uğradı
Hakkari'de anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Hakkari'de anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Cipin, alkollü kadına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Kaza mı, cinayet mi?
Cipin, alkollü kadına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Kaza mı, cinayet mi?
Rusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı
Rusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı
Uzman isimden Marmara Denizi için kırmızı alarm
Uzman isimden Marmara Denizi için kırmızı alarm
Edirne'de endişelendiren manzara: Yüzlerce ölü balık bulundu
Edirne'de endişelendiren manzara: Yüzlerce ölü balık bulundu
İstanbul'da Onur Yürüyüşü önlemleri: Taksim'e girişler, metro istasyonları kapatıldı
İstanbul'da Onur Yürüyüşü önlemleri: Taksim'e girişler, metro istasyonları kapatıldı
Beyşehir Gölü'nde 24 saat süren kabus: 1 kişi öldü, anne ve kızı 24 saati suda geçirdi
Beyşehir Gölü'nde 24 saat süren kabus: 1 kişi öldü, anne ve kızı 24 saati suda geçirdi