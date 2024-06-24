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  4. Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı

Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı

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9 günlük bayram tatili sonrası Antalya sahillerinde yoğunluk azalandı. Konyaaltı Plajı turistlere ve tatilini uzatan vatandaşlara kaldı.

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