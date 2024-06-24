Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı 24 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:41 Güncelleme: 24 Haziran 2024 Pazartesi 15:41 9 günlük bayram tatili sonrası Antalya sahillerinde yoğunluk azalandı. Konyaaltı Plajı turistlere ve tatilini uzatan vatandaşlara kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6679697f98079c525604db33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Eğlence mekanında silahlar konuştu: Yaralılar ve gözaltılar var CHP heyeti ile Bakan Şimşek arasında 4 saatlik zirve İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı YÖK Başkanı'ndan tepki çeken diploma açıklaması AVM’de tıp öğrencisi kıza saldırı çirkin hakaret : ''Kapalı o...pu'' Adana'daki aşırı sıcaklar Afrikalıları bile canından bezdirdi Onun adı Faturamatik Yakup... Geçimini Faturamatik olarak kazanıyor