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Beşiktaş - Sporting CP maçından kareler

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu.

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