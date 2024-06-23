Anasayfa Video Galeriler Gündem Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu 23 Haziran 2024 Pazar Saat: 08:11 Güncelleme: 23 Haziran 2024 Pazar 08:11 Beyaz TV'de " Beyaz Futbol " programında yaptığı cesur yorumlarla tanınan eski hakem Ahmet Çakar, " BEMBEYAZ " oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6677ae7e145591f2e0060dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mardin'de balyozlu cinayet kamerada İstanbul'un yanı başında... Bayram tatilinde nüfus 4'e katlandı Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL Taksilerde yeni dönem: ''Panik butonu'' geliyor Düğün magandaları trafiği felç etti Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık doğa harikası turist akınına uğruyor İstanbul’da ''Anucur'' çetesine operasyon anı kamerada Kapadokya'da sıcak hava balonunda korku dolu anlar; kayalıklara indi Rize'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada