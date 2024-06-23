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  4. Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu

Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu

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Beyaz TV'de " Beyaz Futbol " programında yaptığı cesur yorumlarla tanınan eski hakem Ahmet Çakar, " BEMBEYAZ " oldu...

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