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  3. 10 Ağustos 2018 16:00

Biberonla beslenen oğlak oto sanayinin maskotu oldu

Ankara’da oto tamircisi olan 3 kardeşin satın aldığı ve biberonla beslenen oğlak, sanayi sitesi esnafının maskotu haline geldi. Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Karacaören Sanayi Sitesi’nde oto tamir dükkanı bulunan Tatlıerik kardeşler, iş yerinde biberonla beslediği oğlak ile müşterilerin dikkatini çekiyor. Memlekette gördükleri 2 aylık oğlağı satın alarak oto tamir dükkanında bakmaya...

Bilgin Pro
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