Binali Yıldırım’a Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de büyük ilgi
20 Haziran 2019 19:10
Binali Yıldırım’a Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de büyük ilgi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gezdiği Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları kapsamı Yıldırım, Büyükçekmece ve...