Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilçeden daha Yunan adalarına feribot seferi başladı Bir ilçeden daha Yunan adalarına feribot seferi başladı 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 13:46 Güncelleme: 14 Haziran 2024 Cuma 13:46 Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adaları Kos ve Leros arasındaki feribot seferleri yeniden başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666c1f9243e7a1f507084403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Tekin ''uygunsuz kıyafet'' skandalında medyayı suçladı Beşiktaş'ta Bronckhorst dönemi resmen başladı DEAŞ'ın elebaşısının akrabası Türkiye'den çıktı Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti Bayram tatili için kavimler göçü başladı; trafik durdu Oğuzhan Uğur'un 4,5 yıl hapsi istendi Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi: ''Bildiklerimi anlatmaya hazırım'' Ne Antalya ne Bodrum ne de Çeşme... O ilimiz bayramda dolup taşacak