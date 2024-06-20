Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi 20 Haziran 2024 Perşembe Saat: 16:41 Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66743188e8157b6279011ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz'' İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu Çanakkale'de bir yangın daha Bir ilimizde susuzluk alarmı: ''Son yılların en düşük seviyesine indi'' Türkiye'nin Maldivleri bayramda doldu taştı Seyahat tutkunlarına yeni rota: Yeni turistik tren hattında seferler başlıyor ''Tinder Avcısı'' Müge Anlı'da ortaya çıktı: Hayatının aşkını ararken 1 milyon TL kaptırdı Marmaray’da el ele tutuştun kavgası kamerada Bir gölümüz daha yok oluyor: Geriye kalanlar şoke etti