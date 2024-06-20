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  4. Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi

Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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