Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler
Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler
Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki yabancı türlerin sayısındaki artışa dikkat çekti. Doç. Dr. Onur Gönülal, ''Süveyş Kanalı'ndan gelen bir balık türü yüzerek 5 yılda ya da 1 yılda çok rahat bir şekilde Marmara'ya ulaşabiliyorlar. Eskiden bu kadar fazla sayı yoktu, şimdi daha fazla. Sebebi ise çok açık küresel ısınma'' diye konuştu.