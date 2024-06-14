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  4. Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler

Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler

Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki yabancı türlerin sayısındaki artışa dikkat çekti. Doç. Dr. Onur Gönülal, ''Süveyş Kanalı'ndan gelen bir balık türü yüzerek 5 yılda ya da 1 yılda çok rahat bir şekilde Marmara'ya ulaşabiliyorlar. Eskiden bu kadar fazla sayı yoktu, şimdi daha fazla. Sebebi ise çok açık küresel ısınma'' diye konuştu.

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