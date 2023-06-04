Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 12:55 Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c5f94aafce646ad02c2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı Sabah ahıra gidince acı manzarayla karşılaştı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da sokak ortasında bıçaklı kavga