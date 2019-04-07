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  3. 07 Nisan 2019 16:04

Bolu Belediye Başkanı Özcan ''Suriyeli'' sözünü tutacak mı ?

Bolulular seçimden önce yaptığı reklam filmiyle olay yaratan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözünü tutmasını bekliyor.

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